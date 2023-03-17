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「要搞定大尾的」台灣巴菲特吸金入獄疑買通獄方 超狂內容曝
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，去年高雄高分院更一審判14年有期徒刑，併科罰金4億5000萬元；近日遭爆買通獄方，遙控監所人員，爆料對象也公開信件內容指「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」，此案引起檢調關注，今展開搜索行動，獄方等相關單位，尚未對案情回應。
台灣揭弊吹哨者保護協會15日臉書貼文指，早在去年接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。
文中公布，周瑞慶於去年2月到4月間寄給吸金集團幹部的信件內容；周在信中寫到「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「這事變成我做公關的工具」。
因審理期間，周瑞慶屬羈押被告身分，被關押在高雄第二監獄的2人牢房；此事台灣揭弊吹哨者保護協會更形容是，「有錢能使鬼推磨，連監所官員都甘願當小弟幫周瑞慶跑腿」。
台灣揭弊吹哨者保護協會將相關證據於去年5月具狀向檢方告發；此案引請檢調關注，派員於今天兵分多路展開搜索，其中有10多人搜索周瑞慶關押的牢房、監獄個人物品保管櫃，涉案人員辦公室等。
據悉，其中一名監所主管職員，今天沒來上班，獄方聯繫家屬也未獲回應，身分疑為高雄二監吳姓男主任管理員。由於相關搜索行動，仍在持續當中，有多少人遭傳喚，相關案情經過，檢調相當低調保密，尚未對外說明。
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