機車人行道上滑行撞倒並排4車 機車騎士僅扶正肇逃挨罰

朱姓男子前年5月騎機車到全聯買東西，在騎樓人行道上滑行，不慎撞擊機車致倒地，並排3輛機車也接連倒地，他將機車扶起後離開現場，被依違規行駛人行道、肇事逃逸告發，台南市府裁處3600元及吊照1月，朱提行政訴訟而遭法院駁回，但法官認裁決書內自動易處條件無效撤銷。

警方調查，前年5月1日中午騎機車載家人到全聯永康中華西店前騎樓人行道，在店門口先讓家人下車後，催動油門以滑步前行，至郭姓女子停放在人行道機車前，不慎撞擊該輛機車，使對方機車倒地外，並造成其左側併排3輛機車接連倒地，他僅將4輛機車扶起後離開現場。

事後，郭女發現車輛受損，報警處理，經調閱監視錄影器，通知朱到案後，並依違反道路交通管理處罰條例中行駛人行道、肇事無人傷亡未依規定處置而逃逸，製單舉發。

台南市府交通局裁處罰鍰3600元，並記違規點數1點，吊扣駕駛執照1個月，並應參加道路交通安全講習。此外，判決書主文還提及罰鍰及駕駛執照逾期不繳納，罰鍰依法移送強制執行或註銷駕駛執照等3項易處處分條件。

朱喊冤，當日他在該店前的店家提供停車位停放機車，不慎左腳觸碰郭女機車，待他將其機車停放好後，有將郭女機車等倒地機車扶正。

交通局指出，肇事後無人傷亡且車輛尚能行駛的情形，除當事人當場自行和解外，無論肇事責任歸屬、事故相對人是否在場，均應留在肇事現場，保留現場狀況，並依規定通知警察機關並配合必要的調查。且依監視器等佐證，朱違規事實明確，依法舉發與裁決。

台南地院指出，朱明知騎車駛入郭女機車右側空間時不慎碰撞其機車，造成4輛機車接連碰撞倒地受有車損，已屬肇事行為，惟僅將機車扶正，未留下其聯絡資料逕行離去，依違反道交管理處罰條例舉發與裁處，並無違誤。