法務部內宣拉法葉案戰果 汪家律師曝：列支敦斯登對分2200萬美元

已故軍火商汪傳浦。圖／聯合報系資料照片

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計算仍發回台灣高等法院。上月列支敦斯登將凍結的1100萬美元匯入台北地檢署帳戶，情勢有變，高院更二審今開庭，汪家律師拋出願和檢方協商橄欖枝，盼訴訟儘快結束；法官表示既定程序不受協商影響。

汪的海外帳戶大部分集中在瑞士、列支敦斯登和盧森堡3國，律師徐履冰在更二審今開庭後先表示，檢方在瑞士、列國執行的結果，對檢、辯不見得有好處，而盧森堡部分，當地法院對我國有關沒收可溯及既往的見解有意見，因時空條件不一樣了，當事人希望能與檢方再討論，找出解決爭議的方法。

因裁准4億8千萬美元已確定，蒞庭的高檢署公訴檢察官希望汪家律師能提出明確的方法，不要浪費時間；檢方提出甲、乙、丙3方案，其中甲案是原先就提出、有計算基礎，丙案則是依照更一審法院的計算方式，報酬率依凍結時市場平均報酬率計算。因甲案（僅能算出部分，因此金額較丙案少）、丙案有裁量基礎，檢方沒意見。

不過對於孳息計算方式，檢、辯數度交鋒，徐履冰律師指出檢方認為應沒收在列支敦斯登的2200萬美元，結果實際上列支敦斯登和我國「對半分」，我國只拿到1100萬美元，法務部還高調宣揚戰果，他質疑這是最好的處理方式嗎？徐也認為檢方繼續疊加利息，不公平也不正確；此外檢方對汪家國內資產已執行，金額卻未扣除，沒有道理。

徐履冰希望檢方調取最新的扣押帳戶資料，且遭凍結的資料也不是被告方可以隨意處理；檢察官則表示汪的國內資產只有幾千萬，比例不多。因檢辯雙方你來我往75分鐘，互不相讓，法官諭知雙方就已確定的本金去協商看看，本件候核辦。

本案源於汪傳浦與海軍前上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。