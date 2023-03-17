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吸金41億總裁疑買通監獄！高雄二監遭搜索 獄方人員被約談

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，去年高雄高分院更一審判14年有期徒刑，併科罰金4億5000萬元；近日遭爆關押期間，涉嫌買通並遙控監所人員長達一年；此案引起檢調關注，今展開搜索，並約談獄方相關人員。

台灣揭弊吹哨者保護協會15日臉書貼文指，早在去年接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

文中更提及，掌握了數封周瑞慶於去年2月到4月間寄給吸金集團幹部的信件，及違反監所檢閱書信規則而直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件。

此案引起檢調關注，據悉，10多名檢調人員到高雄二監搜索，搜索目標包括周瑞慶關押的牢房、個人物品保管櫃等處；另有一名監所人員，今天沒來上班，聯繫家屬也未獲回應，身分疑為高雄二監主任管理員吳孟釗。

檢方對這次行動相當低調保密，對於此案不方便說明；初步了解，周瑞慶現為羈押被告身分，關押在2人牢房，雖已遭判14年徒刑，但獄方目前還未收到發監執行的相關公告。

圖為高雄第二監獄外觀。記者陳弘逸／攝影
圖為高雄第二監獄外觀。記者陳弘逸／攝影

吸金 監獄

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