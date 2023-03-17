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嘉義首宗賄選案中埔鄉灣潭村長搓圓仔湯 法院判當選無效
去年底嘉義縣五合一選舉，中埔鄉灣潭村蔡姓村長為尋求順利連任，以社群媒體LINE傳對手，意圖以30萬元代價收買對方棄選（俗稱搓圓仔湯），遭檢舉經地檢署偵結起訴首宗賄選案件，嘉義法方法院今天判決蔡姓村長當選無效。
判決說，被告蔡姓男子為中埔鄉灣潭村第21屆村長，為求順利連任，明知黃姓村民已表態參選第22屆村長，竟對黃男暗示要以30萬元對價，行求賄賂，要求黃男放棄競選活動，但黃男未棄選，構成公職人員選舉罷免法第97條第1項行賄棄選罪。
蔡姓村長當選後，雖已先行辭去村長職務，但所謂當選無效，是指溯及於當選時，為自始、當然無效，性質上與當選人自行辭去職務，是向將來發生效力有所不同，被告雖已辭職，仍應判決被告當選第22屆灣潭村村長無效。
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