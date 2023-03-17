竊走營業機密帶槍投靠仁寶 英業達前處長50萬交保

英業達前代理處長江穎範與3名主管蔡文銘、洪旭隆、賈國中，涉嫌於2017、2018年帶走多項公司營業秘密跳槽仁寶電腦，各以50、20萬元不等交保。記者林澔一／攝影 英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代理處長江穎範等3人，2017年跳槽仁寶電腦後，遭英業達指控竊走多項營業機密，造成公司鉅額損失，2019年遭台北地檢署依違反營業秘密法起訴。英業達經持續清查，又發現江男與3名主管蔡文銘、洪旭隆、賈國中另涉嫌竊取公司其他技術性營業秘密，北檢昨二度約談後，江、蔡各以50萬；洪、賈各以20萬交保。

據了解，江男目前擔任仁寶昆山廠廠長，涉案4人分別在2017、2018年跳槽仁寶，並利用離職前帶走英業達多項營業機密，涉嫌違反「全球員工行為準則管理辦法」的保密義務，但實際損失尚須進一步鑑定、評估。目前僅江、洪2人留在仁寶，蔡、賈2人已自仁寶離職。

2017年9月至2018年3月間，江男與英業達上海六廠測試二部部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部工程師吳忠輝3人，先後跳槽仁寶。後來英業達內部清查發現，3人將公司多項營業機密帶走，造成公司數十億損失，2019年北檢依遭違反營業秘密法起訴江男等3人，全案正由台北地院審理中。