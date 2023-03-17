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上櫃寶得利國際董座涉詐領觀光局補助 10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

繼寶得利國際前總裁張雅琍涉嫌炒作公司股票，其父寶得利董事長張竹煌也因涉嫌詐領觀光局補助遭偵辦。圖／聯合報系資料照片
繼寶得利國際前總裁張雅琍涉嫌炒作公司股票，其父寶得利董事長張竹煌也因涉嫌詐領觀光局補助遭偵辦。圖／聯合報系資料照片
以「陸客一條龍」著稱的上櫃旅遊公司寶得利國際董事長張竹煌，涉嫌於2020年疫情期間，以旗下數家旅行社「假出團、真詐領」的方式，偽造不實國內旅遊出團資料及憑證，詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，得手上百萬。台北地檢署昨依詐欺、偽造文書等罪約談張男共7人，訊後張男以10萬元、張妻陳瑞芳20萬元、旅行社總監潘仰濱12萬元交保，其餘4人則請回。

當年疫情期間，觀光局為了協助國內旅行者度過難關，以國內旅遊每團3到7萬補助旅行業者，卻遭寶得利以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領補助，經交通部審核察覺其中近40團資料有異，於是函送檢調偵辦。

去年寶得利關係企業中華情旅遊集團，便爆出類似犯罪手法，昨天遭約談的中華情總監潘仰濱，涉嫌同樣在2020年間偽造遊客名單及訂房文件，向觀光局詐領5個國內旅行團共33萬1000元的安心旅遊補助，後來潘男坦承因公司資金匱乏才犯案，與觀光局協商分期還款取得和解後，獲檢方緩起訴。

今年1月，張竹煌女兒、寶得利國際前總裁張雅琍，另涉嫌於2017至2019年間，夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公司股票，不法獲利近3000萬元，遭檢調以涉犯證交法操縱股價等罪偵辦，訊後以80萬元交保候傳。

觀光局 安心旅遊

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