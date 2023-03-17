肉槌狂敲、砸電鍋15分鐘活活打死年邁老母 逆子無期徒刑定讞

台中市男子洪嘉辰前年酒後向母親借用機車遭拒，情緒失控拿肉槌、電鍋、花剪狂毆母親15分鐘，聽聞母親喊「救命啊」、「不要再打了」仍不罷手，最終母親傷重身亡，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑定讞。

洪案發前已有家暴母親的紀錄，被法院核發保護令，要求不得繼續騷擾母親，並搬岀、遠離住處。洪2021年6月22日晚間違反保護令，破壞紗門闖入母親住家，擅自騎走母親的機車。

洪同年9月22日晚間7時許，酒後向母親借用機車遭拒，不顧母親哀求「不要再打了」、「救命啊」，發狂似的徒手、腳踹或拿花剪、開瓶器、肉槌用力揮擊母親的全身，他見母親不支倒地，仍持續踩踏、踹擊，再拿電鍋內鍋猛砸母親頭部，凌虐時間長達15分鐘。

鄰居發現異狀打電話報警、叫救護車，洪母送醫後仍因頭胸腹挫傷、血胸、腹血、硬腦膜下腔出血、中樞神經衰竭，於案發隔天身亡；法醫解剖發現，洪母全身多處瘀挫傷、肋骨多處骨折，內臟也多處塌陷、顱內出血，檢方認為洪將多年來包容、關愛他的母親打死，令人髮指，依殺人罪嫌起訴求處重刑。

一審認為洪犯罪手段極為凶殘、逆倫弒母，且僅是借用機車被拒，即萌生殺意，應從重量刑，但考量是偶發案件，並非有計畫性的犯罪，惡性上仍有差別，且洪犯後坦認犯行，尚具悔意，考量判有期徒刑過輕、判處死刑過苛，故量處無期徒刑。

案件上訴，二審指出，台灣現行法律雖保有死刑，但國家已簽署兩公約，並制定兩公約施行法，具有國內法效力，限縮死刑適用範圍，洪的手段確實令人髮指，應予以嚴懲，但他並非預謀犯罪，不屬於「情節最重大之罪」。

二審認為，洪自年少時開始濫用酒精、毒品、吸食強力膠，診斷為物質引發的精神病症，且家庭支持系統薄弱，始終未能妥善接受完整醫療，洪犯案時確實受酒精作用影響，考量身心障礙者權利公約揭示對於精神障礙者不得被判處死刑的意旨，認為量處死刑，並不符合罪刑相當原則，維持一審判決；最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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