製造交易活絡假象…大略-KY高層炒股遭訴 前董座發布通緝

上櫃大略-KY前董事長梁競偉因涉嫌炒股未到案，遭北檢發布通緝。圖／聯合報系資料照片 上櫃婚禮公司大略國際控股（大略-KY）前董事長兼總經理梁競偉，因公司股價於2015年底以162.5元上櫃後持續走低，僅一個月便跌至100元，因此涉嫌與前稽核主管兼代理發言人林亨杰自2016年9月至2017年12月間，利用人頭帳戶及相對成交等手法抬高公司股價，藉此賣出3900多張股票套現2.39億元。台北地檢署今依違反證券交易法操縱股價罪起訴林男，並對遲未到案的梁男發布通緝。

成立於2011年8月的大略國際控股，主要業務為經營大陸婚禮市場，標榜婚禮從頭到尾的「一站式服務」，除在上海經營維多利亞婚宴會所，另於上海、西安兩地經營「呈色LISA」及「台北莎羅」兩個婚紗攝影品牌，旗下共有4間飯店和1間婚禮會所。

檢方調查，梁競偉以境外公司薩摩亞商華龍國際投資、大略國際集團、SINO ENGINE等3家公司，實際控制大略國際，2015年12月大略-KY上櫃時，股價達162.5元，但僅掛牌一個月便跌至每股100元，梁男因經營大陸市場急需資金，卻又擔心大量出脫持股將造成股價繼續下跌，於是找來林男聯手炒股。

2016年9月21日至2017年4月26日間，梁、林2人以高買低賣及相對成交近300次，連續炒作大略-KY股價；後來又在2017年4月26日至2017年12月7日間，藉由操作大略-KY股價超過百次，製造交易活絡假象，吸引投資人進場買股。

檢方查出，梁男藉此在2016年9月21日至2017年12月7日期間，共賣股3905張，得款2億3905萬3405元，待收到股款後便交代林男將資金匯往上述華龍等3家公司的香港帳戶。

由於林男到案後，坦承犯罪並主動繳回其於大略國際所領薪資131萬305元，檢察官因此建請法院酌減其刑。