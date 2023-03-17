警外洩同事夫妻私密照「內有精彩的喔」 記2大過免職官司結果出爐

時任台北市政府警察局黃姓警員偷拍、下載高姓同事存放在公務電腦中的夫妻私密照和裸照，再散布給其他同事和媒體，被市府認定言行不檢，核定記2大過、免職，黃不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

黃員2018年12月18日晚間時許利用執勤空檔，坐在公務電腦前拿手機翻拍高和妻子的床笫私密照、裸照；2020年4月6日在咖啡廳向媒體記者投訴，稱高利用公務電腦存放猥褻照片、取用機關用水洗車，他又將隱私照片傳給同事稱「內有精彩的喔」，還請同事確認高的不雅照是否還存放在公務電腦資料夾中。

經警局調查，高坦承私密照的主角是自己和妻子，並提出刑事告訴，警局持搜索票查扣黃的硬碟，黃才坦承翻拍、下載高的私密照並散布；警方依妨害風化罪嫌將黃送辦，台北市府也認定他言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽，記2大過免職，未確定前停職。

黃不服提行政訴訟救濟，主張他過往執勤時的相關違失和檢舉紀錄，與轉存、洩漏高的隱私照片無關，市府沒有舉證說明他有何損害聲譽的情形，也沒有審酌檢方處分他不起訴，認為懲處有違誤。

北高行認為，黃得知高將私密照存放在公務電腦，應循行政管道向督察組或長官反映，卻未遵循法令，反而因對高早已心存不滿，藉由向媒體爆料、散布隱私照片來報復，導致高身心受創，且媒體負面報導多達20則，確實嚴重影響機關聲譽，言行不檢。