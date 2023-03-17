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他租商用空間開賭場 才入座要開賭就被破門18人被逮

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄30歲謝姓男子傷害及賭博等前科，日前承租楠梓區某商家未用的空間經營賭場，還找人提供賭具，邀了多名賭客，入座準備開賭，就被警方破門，一舉查獲；警詢後，將謝男及另名同夥依賭博罪移送，其餘16名賭客依社會秩序維護法裁罰。

楠梓警分局近日執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等任務，清查轄內可能暗藏賭博、毒品、詐欺機房、改造槍械工廠及幫派分子活動等不法場所，日前接獲線報稱，有人楠梓區大學東路一處商家內經營賭場。

據悉，主嫌謝男本業是服務業，過去有妨害秩序、傷害及賭博等前科，即使前科累累，仍不悔改，租用商家多餘的空間，用合法掩蓋非法來經營賭場，在開幕前，就開始廣邀賭友。

未料，謝男在籌備時，早已被警方盯上；經多方蒐證，眼看時機成熟，選在3月15日賭場開張第一天，待所有賭客入座正準備開賭，警方就在下午3時許，持搜索票大陣仗破門逮人。

警方一進門當場查獲主嫌謝男、提供賭具的胡姓少年及在場賭客共18人，還查扣麻將賭博金錢，籌碼、賭具等證物。

警詢後，將謝男及同夥胡姓少年2人以賭博罪移送，其餘16名賭客依社會秩序維護法裁罰。

楠梓警分局近日執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等任務，查獲轄內一處賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局近日執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等任務，查獲轄內一處賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局近日執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等任務，查獲轄內一處賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局近日執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等任務，查獲轄內一處賭場。記者陳弘逸／翻攝

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