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他去台北101健身房踩到水漬摔倒受傷 打官司業者判賠17萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子3年前到台北101的World Gym健身房，行經走道時，因地板有水漬而滑倒受傷，嘔吐暈眩無法入睡，他向健身房求償138萬餘元，台北地方法院判健身房應賠償17萬餘元，可上訴。

陳主張，他和妻子經營衣飾店維生，自己負責送貨，他2020年6月1日行經健身房通道時，因地板有水漬，現場也沒有擺警示牌，導致他滑倒，隔天嘔吐暈眩無法入睡，經診斷下被、骨盆、手肘、膝蓋、腳踝挫傷等。

陳認為，健身房場地漏水已非首見，他跌倒後隔天工作人員還拿3個桶子接水，明顯未依規定每小時定期巡視，多次放任場地漏水，請求賠償醫藥費、交通費、不能工作損失、精神慰撫金、懲罰性賠償金等，共138萬餘元。

健身房反駁，地板有水漬是因101大樓的消防排煙風管漏水，且隱藏在天花板中，健身房無從查知，也難以事先遇見、採取防範措施，且是偶發性滴水，此種狀況沒有擺警示牌，並非健身房的過失。

健身房指出，平時有注意地板濕滑、漏水問題，且每小時定時安排人員巡視，陳本次跌倒之處，並非常見水漬的地方，公司並無過失。

台北地院根據監視器畫面等證據，認定案發前地板已有水漬，卻不見健身房人員巡查，認定健身房確實有疏失，陳請求賠償損害有理由，審酌後判賠17萬餘元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

健身 漏水

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