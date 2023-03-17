涉違營業秘密法 英業達4離職員工交保

曾任英業達公司代理處長的江姓男子等人，涉嫌竊取、洩漏技術性營業秘密，後來赴仁寶公司就職。台北地檢署昨天約談江男等4人，檢察官今天凌晨諭令4人以20萬元至50萬元交保。

英業達股份有限公司企業電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前江姓代處長等人，於民國106年9月間離開英業達，前往競爭對手仁寶電腦工業股份有限公司任職。

檢調接獲檢舉，江男等人涉嫌未遵守與英業達的保密協定，擅自重製、使用、洩漏營業秘密。北檢於107年間首波依違反營業秘密法起訴江男與其他2名共犯，案件正由台北地方法院審理中。

檢調進一步查出，江男與其他賈姓、蔡姓、洪姓離職員工另涉洩漏營業秘密。北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分8路搜索，並約談江男等4人說明。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令江男、蔡男各以新台幣50萬元交保，賈男、洪男各以20萬元交保。