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張忠謀揭祕辛：當年政府投資台積「沒很情願」

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陸軍士官長、副連長行竊遭撤職 興訟討工作法院打臉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍機械化步兵第234旅戰車營營部連鄭姓士官長竊取砲兵營訓練官財物，第一連李姓中尉副連長竊取他人車牌，第234旅懲罰評議會先後決議鄭、李撤職，兩人訴願遭駁回，分別提行政訴訟，台中高等行政法院都判敗訴。兩案皆上訴，最高行政法院今駁回確定。

鄭姓士官長2020年2月19日外宿期間，竊取陳姓訓練官的背包和金錢，台中地檢署雖參酌刑法第57條處分不起訴，但第234旅則決議將鄭撤職、停止任用3年。

鄭認為自己是酒後糊塗犯案，且部分情節已記憶不清，覺得是「誤拿」，檢方也不起訴，相較曾登上媒體的「少將朱建群涉貪3000萬被起訴，國防部：已調離現職並記大過乙次」案，第234旅的原處分明顯違反行政程序法第6條、第7條的平等原則與比例原則。

第234旅則認為鄭姓士官長私自拿取陳姓訓練官的背包、金錢和證件，違反懲罰法第15條第14款及國軍風紀規定第29點第1款後段規定「言行不檢」，撤職並無裁量濫用、裁量瑕疪，也合乎比例原則。鄭雖和陳達成和解，但從案件調查開始至參加懲罰評議會時，鄭即閃爍其詞，他身為單位營士官督導長，沒以身作則還罔顧紀律，影響領導統御威信、軍事紀律。

另起案件則是李姓副連長在2020年2月間竊取別人的車牌而遭台中地檢署約詢，懲罰評議會也認為他嚴重影響軍譽，決議撤職並停止任用3年，國防部陸軍司令部核定李撤職停役。

李主張案件在偵查中，他就和被害人和解，檢查官也不起訴，第234旅、陸軍司令部依據國軍軍風紀維護實施規定撤職，欠缺法律授權明確性而違反法律保留原則。

第234旅指李姓副連長因2019年10月超速而遭吊扣牌照，他為了方便而竊取蕭姓車主的機車車牌，也違反「言行不檢」規定。陸軍司令部則表示，只要現役軍人的言行舉止無法為社會上一般人同意或容忍，就是「言行不檢」，至於是否構成犯罪或事後和解，不在討論範疇。

台中高等行政法院批評鄭姓士官長法紀觀念淡薄、李姓副連長無視軍人忠誠軍風，違失行為都傷害軍譽，原處分並無違誤，分別判兩人敗訴。最高行政法院今也維持中高行對兩案的見解，駁回鄭、李上訴。

陸軍機械化步兵第二三四旅戰車營營部連鄭姓士官長、第一連李姓中尉副連長都涉竊案，懲罰評議會先後決議鄭、李撤職，兩人訴願遭駁回，分別提行政訴訟，台中高等行政法院都判敗訴。兩案皆上訴，最高行政法院今駁回確定。記者王宏舜／攝影
陸軍機械化步兵第二三四旅戰車營營部連鄭姓士官長、第一連李姓中尉副連長都涉竊案，懲罰評議會先後決議鄭、李撤職，兩人訴願遭駁回，分別提行政訴訟，台中高等行政法院都判敗訴。兩案皆上訴，最高行政法院今駁回確定。記者王宏舜／攝影

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