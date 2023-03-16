司法外交 台日簽署法務及司法領域交流與合作備忘錄
台灣日本關係協會會長蘇嘉全、公益財團法人日本台灣交流協會會長大橋光夫，今天在日本日台交流協會東京本部，分別代表台灣與日本簽署「臺灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會關於法務及司法領域之交流與合作備忘錄」，代表台日司法外交已步入全新領域，台北駐日經濟文化代表處大使謝長廷也受邀在場見證。
法務部指出，這次備忘錄得以簽署，是由法務部國際及兩岸法律司積極研擬規劃，透過調查局國際事務處、外交部、日本外務省、日本法務省及台日關係協會、日台交流協會共同歷時3年多努力，終於在法務及司法領域的合作上達成共識，為國際人權保障向前邁進一步。
備忘錄簽署後，台日雙方法務機關將透過彼此交換法規制度資訊、專業知識及意見、已公開之資料及出版品、召開會議、研究訪問等方式，深化雙方法務及司法領域的合作，為維護雙方人民權益及實現公平正義的法治價值共同努力。
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