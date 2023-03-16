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才爆炒股 寶得利國際董座涉詐領觀光局補助遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

以「陸客一條龍」著稱的上櫃旅遊公司寶得利國際張姓董事長，涉嫌在2020年疫情期間，利用關係企業中華情旅遊集團旗下數家旅行社，以「假出團、真詐領」的方式，偽造不實國內旅遊出團資料及憑證，詐領交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，得手上百萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，約談張男及相關旅行社主管、員工共7人，全案依涉犯刑法詐欺偽造文書等罪偵辦。

交通部觀光局為了協助國內旅行者度過疫情寒冬，以每團3到7萬給予業者安心旅遊補助，卻遭寶得利以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領補助，經交通部審核察覺其中近40團資料有異，將全案函送台北地檢署發交調查局查辦。

去年寶得利關係企業中華情旅遊集團，便爆出類似犯罪手法，當時中華情一名潘姓總監涉嫌同樣在2020年間，偽造遊客名單及訂房文件，向觀光局詐領5個國內旅行團共33萬1000元的安心旅遊補助，後來潘男坦承因公司資金匱乏才犯案，最後在觀光局和解下，由檢察官處分緩起訴。

今年1月，寶得利國際總裁張雅琍另涉嫌於2017至2019年間，夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公司股票，不法獲利近3000萬元，遭檢調以涉犯證交法操縱股價等罪偵辦，檢方複訊後以80萬交保候傳。

寶得利國際張姓董事長涉嫌詐領上百萬交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，遭檢調約談。記者陳正興／攝影
寶得利國際張姓董事長涉嫌詐領上百萬交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，遭檢調約談。記者陳正興／攝影

安心旅遊 觀光局 偽造文書 詐欺 旅行社

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