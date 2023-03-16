才爆炒股 寶得利國際董座涉詐領觀光局補助遭約談

以「陸客一條龍」著稱的上櫃旅遊公司寶得利國際張姓董事長，涉嫌在2020年疫情期間，利用關係企業中華情旅遊集團旗下數家旅行社，以「假出團、真詐領」的方式，偽造不實國內旅遊出團資料及憑證，詐領交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，得手上百萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，約談張男及相關旅行社主管、員工共7人，全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書等罪偵辦。

交通部觀光局為了協助國內旅行者度過疫情寒冬，以每團3到7萬給予業者安心旅遊補助，卻遭寶得利以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領補助，經交通部審核察覺其中近40團資料有異，將全案函送台北地檢署發交調查局查辦。

去年寶得利關係企業中華情旅遊集團，便爆出類似犯罪手法，當時中華情一名潘姓總監涉嫌同樣在2020年間，偽造遊客名單及訂房文件，向觀光局詐領5個國內旅行團共33萬1000元的安心旅遊補助，後來潘男坦承因公司資金匱乏才犯案，最後在觀光局和解下，由檢察官處分緩起訴。