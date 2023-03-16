不服環保署通過觀塘工業區4處分 護藻礁7人上訴遭駁確定

行政院環境保護署2018年10月23日接連通過經濟部工業局所提的桃園市觀塘工業區工業專用港現差分析及檢討報告，以及工業港環差報告、台灣中油公司提的觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書藻礁生態系因應對策、工業區環差報告，環保人士葉斯桂等7人不服4函原處分，提行政訴訟，台北高等行政法院駁回。最高行政法院今駁回上訴。

最高行政法院指出，環境影響評估是對於開發行為可能造成環境風險的預先評估、篩選機制，須以科學、客觀的評估方法審查開發單位所提出的環境保護對策能減輕多少影響，再由全體環評委員衡量自然生態、生活、社會文化與經濟等各項利害得失，環評委員會為合議制組織，有相當獨立性，其中專家學者不得少於委員會總人數3分之2，審查結論具有專業判斷性質。對於此類審查，除非有濫權違法，否則法院原則上尊重。

觀塘工業區開發案在1999、2000年間通過環評而准許開發，因工業港部分未於取得開發許可後3年內開發，依環評法第16條之1規定辦理環境現況差異分析及對策檢討。審議過程中，因認為開發案對藻礁生態系統環境造成不良影響，除依環評法規定命參加人中油提出「工業港因應對策」，並請工業局及中油規劃採行迴避替代方案，涉及變更原環評審查通過的內容，因此依環評法施行細則規定分別提出環差報告。

工業局根據殼狀珊瑚藻覆蓋率、海域（含潮間帶）生態、柴山多杯孔珊瑚、工業港礁體分布等環境現況調查結果，優先迴避退縮開發規模，工業港將碼頭海堤長度自2860公尺縮減為1688公尺，保留1座LNG碼頭及1座備用碼頭，刪除其餘8座碼頭；南防波堤自800公尺縮減為450公尺；原防波堤平面配置向外海平移20公尺以上；原碼頭後線用地約31公頃調整為設置碼頭海堤後線外海圍堤造地約21公頃，不設置觀新藻礁保護區新屋海域的3道突堤；工業區開發面積自232公頃縮減至23公頃，僅保留2座LNG儲槽及相關氣化設施與輸氣管線，不施作北堤改以棧橋連接。

就藻礁生態系影響，已根據溫排水、浚挖作業懸浮固體、地形變遷等對藻礁生態影響及景觀影響分析結果，提出環境減輕對策、友善環境方案及長期生態監測規劃。

最高行認為環保團體及居民指摘原處分沒記載棧橋落墩點的具體座標位置、原處分有資訊不足瑕疵、開發案址位於觀新藻礁生態系野生動物保護區5公里範圍內，違反當時的環評作業準則、非都市土地開發審議作業規範等規定，或是稱違反野生動物保育法、文化資產保存法及環評法禁止分割環評，都無理。