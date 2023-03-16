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狼師涉嫌長期性騷5國小女童 挨告不認罪被起訴求處重刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市林姓男子在三重某國小任職時，涉嫌多次對5名女童性騷擾，被家長多次投訴並提告，他否認犯行，辯稱只是喜歡抱小朋友，還怪小朋友沒有推開他，被依新北地檢署對未成年強制猥褻罪起訴。

檢方調查，林姓男子2020年起在新北市三重區某國小任職，擔任3年級班導師，卻多次趁著下課時間或是課後輔導班時，將女童叫到座位，讓女童坐在大腿上看影片，或是要女童在旁寫作業，並趁機以手撫摸女童私密處或是背部，受害女童多達5人，並互相目睹其他人受害，時間約莫4月餘。

受害女童返家後向父母提及被林姓教師性騷，更因此對男性教師產生恐懼，五名女童家長氣憤找到學校理論並向警方報警，校方在進行性平調查程序後對林姓教師停職。

偵查時，林男否認犯罪，稱是女童誤會，檢方考量林男為人師表，卻利用學童對師長信任的機會，為逞一己私慾，在就任班導師時對女童猥褻，且越來越過分，造成女童受創，犯後又否認犯行，更稱只是喜歡抱小朋友，小朋友也喜歡抱他，還怪女童沒有推開他，認為林男欠缺尊重兒童身體自主權，依對未成年強制猥褻罪起訴，並請法院從重量刑。

林男在三重某國小任職班導師時，涉嫌對班上五名女童性騷擾，事後還不認罪，怪女童在被他抱時沒有推開他，被新北地檢署依強制猥褻罪起訴，並請法院從重量刑。示意圖／ingimage
林男在三重某國小任職班導師時，涉嫌對班上五名女童性騷擾，事後還不認罪，怪女童在被他抱時沒有推開他，被新北地檢署依強制猥褻罪起訴，並請法院從重量刑。示意圖／ingimage

猥褻 未成年 班導師 性騷擾

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