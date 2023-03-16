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本土天王級藝人鐵齒、馬沙宜蘭警局直播 預防詐欺犯罪
參演多部鄉土連續劇的天王級藝人鐵齒（張煥麟）、馬沙（林義芳）今天下午現身宜蘭縣警局，與局長林武宏直播網路節目「阿宏ㄟ心聲」，暢談如何對抗詐騙犯罪，尤其是近期件數最多、損失金額最高的網路交友投資詐騙，用親民的方式宣導防詐觀念。
林武宏表示，行政院去年7月15日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，中央成立打詐國家隊，地方紛紛響應，宜蘭縣警局成立打詐宜蘭隊，分層、分齡、分眾；日前縣長林姿妙親自錄音，透過垃圾車宣導防詐，林武宏也錄製「阿宏A苦勸」小短片。
馬沙感謝局長邀請，他說近來詐騙手法多變，「沒吃過豬，也該看過豬走路」，透過網路節目演出，可以讓民眾有更多了解；鐵齒也表示，參與這次節目，「很讚」！
宜蘭縣警局指出，近日協助民眾阻攔多起詐欺案件，上周在富邦羅東分行、元大羅東分行，和羅東分局警員替民眾守護705萬元，未來會繼續全力防堵詐欺，並且發想更多創新宣導的方式。
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