核廢中貯設施不核定判敗訴 新北府：將再上訴

台灣電力公司送審核一廠核廢料中期貯存的第2次變更設計水土保持計畫，被新北市政府不予核定，經多次訴願、撤銷處分後仍未有結果，台電因此提行政訴訟，台北高等行政法院今判台電勝訴，新北市政府應准予核定水保變更設計、可上訴。新北市農業局對此回應，收到判決書後將再上訴。

核一廠因乾式貯存場水土保持計畫遲未通過導致除役卡關；台電送審「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫，新北市政府2010年9月核定並發給水土保持施工許可證。之後申辦水保計畫第1次變更設計並完工，但新北市府認為台電未依內容施作，台電依新北市府審查意見但遭四度不予核定申請。

台電因此進行行政訴訟，今台北高等行政法判決指出，台電自2013年已依新北市府要求13次補正資料，經反覆審查後陸續不予核定，且每次理由均相同，即聚焦在乾華溪侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查等4個項目，但4個項目新北市府2010年已核定確定，無須重為審查，台電也已回應新北市府質疑，認為申請案符合法規標準，判決新北市府應作成准予核定行政處分。