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羅志明、夏復翔涉共諜案起訴 法官裁定延押

中央社／ 高雄16日電

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，2人6年來引介48名退將赴中出團13次，雄檢今天依國安法起訴，將在押2人移審高雄地院，法官依2人有逃亡串證之虞裁定收押。

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將，6年受引介退役軍官48人，出團13次，總人次達194次，高雄地檢署今天依國安法起訴，並將在押2人移審高雄地方法院，法官晚間6時許依有逃亡、串證之虞，裁定均收押禁見。

起訴書指出，羅志明民國102年間因業務往來結識與中共解放軍有關的李鷹，並遭中共勢力吸收，他先引介海軍退役少將夏復翔受中共吸收，2人自102年到107年受指示，共同或由夏復翔單獨以其國軍人脈，長期物色招攬、引介國軍特定階級、軍種退將，赴中接受落地招待與陸方人員座談、餐敘，由中方宣傳「和平統一」、「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想。

此外，中方人員在接觸過程中甚至會詢問退將祖籍，以及是否有意到中國居住等話題，藉此對退將進行思想引導，並挑選納為中共所用，藉此提供中共情治人員接觸、拉攏甚至吸收機會，並為中國機構發展組織。

檢方統計，2人共引介48名退役高階軍官前往中國參加「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「三二九黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」、「珠海航空展」等活動，出團達13次，高達194人次。受招待軍官中不乏有曾受表揚的將校級軍官。

羅志明 國安法 國軍 退將

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