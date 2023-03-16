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有責配偶不得訴請離婚釋憲案 憲法法庭3月24日宣判

中央社／ 台北16日電

民法規定婚姻破綻責任重者不得訴求離婚，有民眾及法官認為有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭去年11月間進行言詞辯論，今天公告將於3月24日下午3時宣判。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」。

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤及方姓、高姓民眾等人主張，民法第1052條第2項但書規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權等，有牴觸憲法第7條及第23條疑義，分別聲請釋憲。

憲法訴訟法新制去年上路後，憲法法庭合併多案於去年11月15日進行言詞辯論，辯論終結。憲法法庭今天公告案件將於3月24日下午3時於司法院憲法法庭宣示判決。

釋憲 婚姻 民法 外遇

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