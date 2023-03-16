高院判應補足肌萎症個人助理服務時數 新北社會局：已調整最高100小時
患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」生活需專人協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局依法核定每月60小時，不足支應她的生活，玉姐提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求補足每月684小時差額，台北高等行政法院今撤銷原處分，認為社會局應依判決見解核定玉姐個人助理的時數，可上訴。
新北市社會局長張錦麗表示，新北市非常重視身心障礙者的權益，尤其是特殊身障者希望在社區自立生活，市府也都全力支持。考量障礙者因特殊因素而有較高的服務需求，新北市從去年10月起，調整到最高100小時，這位案主從今年2月起，就已核定為100小時。
張錦麗指出，新北市自立生活補助最高100小時，這已經是全國最高者；如果中央有全國一致性的規範，並願意補助所需要的經費和人力，新北會全力配合，讓特殊身心障礙朋友擁有更自立的生活。
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