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南韓「歐巴」揪團來台觀光賺大錢 7個月博弈洗錢83億新台幣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

南韓金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」當幌子，高薪招募4名南韓男子來台管理機房，配合南韓博弈網站層層轉匯非法洗錢，7個月內洗錢高達83億元，彰化縣檢警布線多時，到台中市破獲金男的洗錢機房，查扣12部電腦主機並查扣兩個帳戶100萬元。

南韓職業賭博被查獲可判處5年以下有期徒刑，台灣的判處3年以下有期徒刑。彰化員林警分局今天指出，金男利用台、韓兩國觀光旅遊熱絡，去年到台中市租套房設立博弈、洗錢機房，在南韓以月薪10至12萬元招募李男（39歲）、文男（40歲）、趙男（44歲）、申男（39歲）來台管理機房，又在台灣104人力銀行刊登廣告招募通曉韓文的11名台灣員工，負責24小時輪班轉帳，薪水是韓籍幹部的一半。

警方去年據報布線追查，今年元月見時機成熟，聲請檢察官指揮和核發拘票與搜索票，查扣機房內的12部電腦主機、20部螢幕、手機、新台幣37萬多元等物證。警方初步統計，金男配合南韓博弈網站，旗下帳戶去（2022）年7月至今年1月出入金額換算新台幣達83億多元，警方已凍結兩個帳戶新台幣100萬元，警詢後依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例，把金男等16名嫌犯移送偵辦。

警方移送涉及南韓金男等博弈洗錢不法行為的相關嫌犯。圖／警方提供
警方移送涉及南韓金男等博弈洗錢不法行為的相關嫌犯。圖／警方提供
警方到台中市查獲南韓金男設立的博弈洗錢機房。圖／警方提供
警方到台中市查獲南韓金男設立的博弈洗錢機房。圖／警方提供

南韓 洗錢 賭博

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