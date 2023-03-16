英業達前主管帶走營業機密跳槽仁寶 北檢二度搜索約談

電腦大廠英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前江姓代理處長等3人，2017年跳槽仁寶電腦後，遭英業達指控竊走多項營業機密，造成公司鉅額損失，2019年被台北地檢署依違反營業秘密法起訴。英業達經持續清查，又發現江男與3名主管、工程師另涉嫌竊取公司其他技術性營業秘密，北檢今發動二度搜索，約談江男與前員工共4人辦公室及住所共8處，全案依違反營業秘密法偵辦中。

後來任職仁寶昆山廠的江男，當年與英業達上海六廠測試二部朱姓部長、桃園製造中心測試工程處測試一部吳姓工程師，分別於2017、2018年跳槽仁寶後，英業達經內部清查發現，3人涉嫌違反「全球員工行為準則管理辦法」的保密義務，將公司多項營業機密帶走，造成公司數十億損失，北檢2019年依遭違反營業秘密法起訴江男等3人，全案正由台北地院審理中。