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新北前議員王建章坦承浮報助理費 檢方起訴請求從輕量刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市前議員王建章與妻子被檢舉任內涉嫌詐領公費助理費，新北地檢署今天依貪汙治罪條例起訴王建章與其妻，考量兩人於偵查中自白，並繳回部分犯罪所得，請求法院從輕量刑，以利兩人繼續為原住民服務。

檢調調查，國民黨籍王建章自2006年起擔任新北市議員12年，妻子則擔任辦公室主任；兩人2009年起利用兩名不知情的親友與養子名義當人頭，向議會申報擔任公費助理，藉此按月向議會詐領每月薪資2至3萬元不等的公費助理補助費，其中一名親友還在浮報期間出國半年，另名親友則任職保全公司，成為浮報助理費的鐵證。直到2013年王建章良心不安停止浮報，詐領補助費96萬餘。

檢方偵查時，王建章與妻子坦承犯行，檢方考量兩人坦承犯行、繳回部分犯罪所得，依貪汙治罪條例起訴，但因兩人顯見悔意，檢方建請法院從輕量刑，讓王建章與其妻能繼續為原民服務。

前國民黨籍新北市議員王建章涉浮報助理費，今天被依貪汙治罪條例起訴。記者柯毓庭／攝影
前國民黨籍新北市議員王建章涉浮報助理費，今天被依貪汙治罪條例起訴。記者柯毓庭／攝影

貪汙 議員

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