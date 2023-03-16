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高美濕地旁競速飆破170公里 他為測試「聲浪」撞爛BMW

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子改裝BMW想測試「聲浪」，和另名王姓、吳姓男子在高美濕地一帶尬車，包括2輛BMW、1輛SaaB佔據車道，王一度飆破時速170公里失控撞爛車，狼狽自行脫困離去，檢方起訴3男；法院以王釀公眾危害依公共危險罪判3月，另名王男、吳男則難確認時速均判無罪，可上訴。

檢方起訴指出，2名王男（31歲、24歲）、吳男（29歲）去年4月24在清水區的洗車場相遇，31歲王男為測試BMW的車輛聲浪相約到環港北路「尬車」，當晚9點多3人就併排佔據車道重踩油門狂飆，3輛車時速都破170公里。

檢方查出，31歲王男開的BMW突然失控，以時速175公里高速撞上路旁紐澤西護欄翻車，王自行脫困，撞爛的BMW留在現場，經台中港務警察總隊巡邏時聽到引擎聲到場發現。

檢方訊時，王坦承想試聲浪才約人尬車，超車不慎才翻車，另名王男、吳男均否認公共危險，辯稱只是去高美濕地旁晃晃「時速僅有70公里」，沒有競速；檢方偵結依刑法第185條第1公共危險罪，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者起訴3人。

法院審理時，翻車的王男坦承不諱，並有相關證詞、現場事故調查紀錄和記憶卡畫面佐證，法院審酌王為測試車子改裝性能在道路急速行駛翻覆，罔顧公眾安全，依妨害公眾往來安全罪判他3月徒刑，得易科罰金。

另名王男、吳男均否認，辯稱沒有和王併排高速競駛；法院勘驗行車記錄器發現，王男時速達180公里時就迴轉停下，時速逐漸下降9秒後才歸零，認定行車記錄器中拍到的時速，顯非當下速度。

期間另名王男雖有超車，但無法證明其時速超過180公里，至於吳男和王併排時，行車記錄器僅顯示50公里，認為2人嫌疑不足判無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

BMW 高美濕地

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