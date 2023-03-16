退休公務員遇靈骨塔詐欺遭扒兩層皮 2棟房、1600萬老本全賠進去

刑事局南部打擊犯罪中心偵破洪姓男子為首的靈骨塔詐騙集團，洪男利用常見的買賣套利變現等手法，佯稱可協助塔位高賣獲利，利誘被害人掏錢加碼抬高價值，其中一名退休公務員，購買十多套塔位後，又被洪男等人再騙1600萬元，不僅退休金全投入，兩棟房子也拿去抵押，最後落得血本無歸。

警方調查，洪男的詐團成員多具有殯葬業背景，他們先取得被害人購買靈骨塔位、骨灰罈、生前契約等個資，再利用轉賣賺價差等話術，利誘被害人「加碼」增購其他物品，洪男等成員再假扮買家，營造積極媒合買主的假象。

其中一名退休公務員，先前因聽信靈骨塔可以買賣獲利，投入棺材本買入多套塔位，洪男等人盯上後，佯稱可以協助轉賣，變現取得千萬元現金，但需要先補繳稅金、繳納手續費，才能完成媒合。

被害人落入圈套後，將兩棟房子抵押後，再掏出1600萬元「加碼」，結果卻遲遲等不到買家現身，棺材本全賠了以後才驚覺遇詐，由於他先前已遇到靈骨塔詐欺，如今再碰到洪男等人敲詐，形同被扒兩層皮。