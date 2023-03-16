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批選舉公報大頭照比遺照還不如 「台灣阿成」提選舉無效之訴遭駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，因認為繳交彩色大頭照選舉公報卻是黑白照，比遺照還不如，而且與事實不符，因此提起選舉無效之訴。遞狀起訴嘉義市選委會及中選會，並主張選舉無效，再度重行選舉。今遭嘉義地方法院駁回。黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，一定會上訴。

判決書表示，中選會是為主管監督機關，而非辦理機關，故原告對中選會提起本件選舉無效訴訟，欠缺訴訟上權利保護要件，為無理由，應予駁回。

而有關嘉義市選委會部分，依選罷法及公職人員選舉選票印製分發保管作業要點等相關規定，選舉公報以黑白兩色印刷，候選人照片及政見並不須經圖案或色彩的設計，選票也不用彩色印刷或印製盲人點字辨識符號，所以選舉公報縱然沒有彩色印刷或是沒有印製盲人點字辨識符號，並沒有違法。

選罷法已明文可以由身心障者選擇的人協助投票，以保障身心障礙的選民，所以選票沒有印製盲人點字辨識符號，沒有違法之處。

原告雖然另主張選舉公報及選票中沒有彩色印刷，已侵犯其憲法所保障的言論自由、平等權等。然而候選人對政見的表達並不限選舉公報，也可利用傳單、旗幟、文宣與媒體等各方式傳達其政見，況且選舉公報及選票沒有彩色印刷，是所有參加選舉的候選人一致性規範，並無差別待遇。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統強調，自始自終都是違反言論自由、違憲，交出的都是彩色照片，證件也是彩色的，卻被搞成黑白，就像梵谷的畫被搞成黑白，當然不能接受，一定會上訴。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統去年到法院提告畫面。圖／本報資料照片
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統去年到法院提告畫面。圖／本報資料照片
人在花蓮的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供近照，並強調一定會上訴。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供
人在花蓮的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供近照，並強調一定會上訴。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 嘉義 選委會 選罷法

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