快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

雲林議長交保變收押禁見 家屬黯然離去將提抗告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林議長沈宗隆涉向能源公司收賄2600萬元，原被以兩百萬元交保才五天，法院重新裁定羈押禁見，沈議長經過長達9個多小時馬拉松式夜間訊問，今早被上手銙步出法庭送往雲林看守所，對在外等候的家人他都沒回頭，其守候一整夜的家人對裁定這樣逆轉，一時難以接受，黯然神傷不說一語即離去。

雲林議長沈宗隆涉賄案獲200萬元交保，今天雲林地院重新裁定大逆轉，交保變成羈押的轉變，令在法庭外守候一整天的家人一時難以接受，在沈宗隆被送往看守所，被問到有何看法，是否會提抗告均不發一語，在簽完相關文件後即快速離去。

法院會變更先前裁定，主是羈押庭的合議法官認為檢方提出的新事證，足以佐證沈宗隆及包商鍾慶郎有串證、滅證之虞，加上有新的調查事證，致裁定羈押禁見。

據了解，沈宗隆已委任律師將提抗告。沈宗隆委任律師許哲嘉簡單說明指出，沈宗隆犯罪嫌疑未達重大程度，可以具保、限制住居、限制出境出海來防止，所以不應予羈押，將會在收到裁定書5天內，向台灣高等法院台南分院提出抗告。

雲林議長沈宗隆的家人在法庭外守候一整天，法院裁定羈押後，家屬簽完資料後不發一語即快速離去。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆的家人在法庭外守候一整天，法院裁定羈押後，家屬簽完資料後不發一語即快速離去。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆被裁定羈押，法警護送下坐車送進看守所。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆被裁定羈押，法警護送下坐車送進看守所。記者蔡維斌／攝影

延伸閱讀

國民黨籍雲林議長涉收賄案被羈押 民進黨要求：該處分！

影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

涉收賄2600萬重開羈押庭！雲林議長沈宗隆、白手套鍾慶郎2人被收押

收賄案重開羈押庭 雲林議長走出法庭…突做這動作嚇到所有人

相關新聞

羅志明、夏復翔拉退將赴陸「被統戰」總統府官員也淪陷

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔被控替大陸發展統戰組織，招攬48名三軍退役將領赴大陸接受落地招待，接受陸方思想「引導...

第20次假釋申請再被駁 「惡龍」張錫銘大聲說：2024想投票

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，上月第20次申請假釋再次遭駁回，今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改...

雲林議長交保變收押禁見 家屬黯然離去將提抗告

雲林議長沈宗隆涉向能源公司收賄2600萬元，原被以兩百萬元交保才五天，法院重新裁定羈押禁見，沈議長經過長達9個多小時馬拉...

桃園龜山工地旁遭亂丟垃圾 市府架攝影機2天內抓到4人

桃園機場捷運A7體育大學站附近建案工地周邊，2月底、3月初陸續發現有人亂丟廢棄物，桃園市環保局近期增設4組縮時攝影機，短...

桃園妙齡女搬家躲債獨留愛犬守空屋 房東開門驚見白骨

桃園一名王姓女子前年11月為了躲債，拋下飼養多年的小狗連夜逃離租屋處，導致小狗因無足夠飲水及飼料，活活餓死。桃園地院審理...

首例！肌萎症的她爭取增加個人助理服務時數 法院判新北社會局敗訴

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」生活需專人協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦