雲林議長交保變收押禁見 家屬黯然離去將提抗告

雲林議長沈宗隆涉向能源公司收賄2600萬元，原被以兩百萬元交保才五天，法院重新裁定羈押禁見，沈議長經過長達9個多小時馬拉松式夜間訊問，今早被上手銙步出法庭送往雲林看守所，對在外等候的家人他都沒回頭，其守候一整夜的家人對裁定這樣逆轉，一時難以接受，黯然神傷不說一語即離去。

雲林議長沈宗隆涉賄案獲200萬元交保，今天雲林地院重新裁定大逆轉，交保變成羈押的轉變，令在法庭外守候一整天的家人一時難以接受，在沈宗隆被送往看守所，被問到有何看法，是否會提抗告均不發一語，在簽完相關文件後即快速離去。

法院會變更先前裁定，主是羈押庭的合議法官認為檢方提出的新事證，足以佐證沈宗隆及包商鍾慶郎有串證、滅證之虞，加上有新的調查事證，致裁定羈押禁見。