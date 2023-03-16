雲林議長交保變收押禁見 家屬黯然離去將提抗告
雲林議長沈宗隆涉向能源公司收賄2600萬元，原被以兩百萬元交保才五天，法院重新裁定羈押禁見，沈議長經過長達9個多小時馬拉松式夜間訊問，今早被上手銙步出法庭送往雲林看守所，對在外等候的家人他都沒回頭，其守候一整夜的家人對裁定這樣逆轉，一時難以接受，黯然神傷不說一語即離去。
雲林議長沈宗隆涉賄案獲200萬元交保，今天雲林地院重新裁定大逆轉，交保變成羈押的轉變，令在法庭外守候一整天的家人一時難以接受，在沈宗隆被送往看守所，被問到有何看法，是否會提抗告均不發一語，在簽完相關文件後即快速離去。
法院會變更先前裁定，主是羈押庭的合議法官認為檢方提出的新事證，足以佐證沈宗隆及包商鍾慶郎有串證、滅證之虞，加上有新的調查事證，致裁定羈押禁見。
據了解，沈宗隆已委任律師將提抗告。沈宗隆委任律師許哲嘉簡單說明指出，沈宗隆犯罪嫌疑未達重大程度，可以具保、限制住居、限制出境出海來防止，所以不應予羈押，將會在收到裁定書5天內，向台灣高等法院台南分院提出抗告。
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