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桃園龜山工地旁遭亂丟垃圾 市府架攝影機2天內抓到4人
桃園機場捷運A7體育大學站附近建案工地周邊，2月底、3月初陸續發現有人亂丟廢棄物，桃園市環保局近期增設4組縮時攝影機，短短兩天就揪出4起亂丟垃圾案件，全都被依違反廢棄物清理法罰款。環保局呼籲市民體恤清潔隊員辛勞，也不要貪圖一時方便以身試法，以免破壞環境又傷荷包。
議員陳雅倫上月底接獲陳情，指建案工地附近遭棄置便當盒、飲料瓶等廢棄物，影響環境清潔衛生。環保局表示，龜山產業道路因較偏僻，沒公德心的民眾常趁著四下無人亂丟垃圾，造成環境髒亂不堪，環境清潔稽查大隊為揪出破壞環境的害群之馬，選定常有廢棄物的西勢湖路、長慶一街、龍校街、明德路等4處路段，各別裝設1組縮時攝影機，全時段、零死角監控。
環保局表示，架設縮時攝影機短短兩天，目前已拍到4位騎機車的民眾隨意將垃圾丟棄在路旁，針對這些騎士，環保局將依違反廢棄物清理法舉發，裁罰1200到6000元，未來這些縮時攝影機也會隨時轉移陣地，24小時科技執法，讓沒有公德心的民眾無機可乘。
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