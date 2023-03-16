羅志明、夏復翔拉退將赴陸「被統戰」總統府官員也淪陷

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔被控替大陸發展統戰組織，招攬48名三軍退役將領赴大陸接受落地招待，接受陸方思想「引導」，檢調查出這批將領官拜少將、中將，前總統府第二局中將副局長也在招待名單中，因缺乏遭陸方吸收證據，多列為證人，原被列為被告的前海軍艦隊部司令徐忠國，檢方認定罪證不足處分不起訴。

檢調查出，陸方是以「黃埔軍校同學會」名義，先找上羅志明，羅在大陸經商，為了方便拓展人脈，於是找上同為高爾夫球友的夏復翔，由夏透過軍中人脈，招攬退役將領到大陸。

每次退役將領赴陸前，羅志明、夏復翔等人都會先提供軍種、階級等背景資料，雖是藉由「黃埔軍校同學會」名義赴陸，但大陸出席官員都具大陸統戰部或解放軍背景，藉餐敘、球會等場合，宣揚「和平統一」、「一國兩制」、「武統台灣」等思想。

從2013年起至2018年止，羅志明、夏復翔共邀請48名退將到大陸，均為台灣三軍退役將領，包含軍備局副局長、海軍後勤司令、空軍官校校長，連保管中華民國國璽、處理公文、機要文件收發的總統府第二局，前中將副局長也在這批名單中。

檢調當時查辦時，除羅志明、夏復翔外，羅的劉姓助理，夏的羅姓妻子、前海軍艦隊部中將司令徐忠國也被列為被告，徐退役後擔任海軍官校校友會長，與中共統戰系統「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」人員有接觸。

檢方偵辦時，徐忠國否認助大陸發展組織，聲稱「黃埔軍校同學會」舉辦的活動不是官方主導，愛打高爾夫球都可以參加，而且過程中都沒有談到政治，近年已經沒在參加交流活動。

檢方認為，赴大陸的退將都是由羅志明、夏復翔兩人進行聯繫，並無徐忠國居中協調的相關事證，與羅女、劉女等人均被認定罪證不足，偵結處分不起訴。