快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第20次假釋申請再被駁 「惡龍」張錫銘大聲說：2024想投票

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，上月第20次申請假釋再次遭駁回，今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」，更呼籲執政當局「2024我要行使公民權義務、投票」。

長期關注張錫銘的監所關注小組理事長陳惠敏說，張第20次申請假釋案再次遭駁回，已向法務部提複審。她表示，有關張的犯行情節、再犯可能性等評估標準，以及如何評估？能夠更加明確，以便有所依循。

她提到矯正署本月起有監所將試用新的假釋格式，同學仍不太瞭解，期能公開釐清外，雖有表格，難免有所心證存在，最後僅給「通過」、「不通過」的答案，即便委員名單不公開，對投反對票的委員的意見為何？至少給予爭取假釋同學清楚知道，也有努力的目標。

面對張錫銘呼籲「2024我要行使公民權義務、投票」，陳惠敏表示，這也是呼應在監所受刑人也想投票的議題，受刑人也希望享有公民權，對這社會有所貢獻及參與，他們的聲音、意見也希望被聽到。她說，希望張錫銘今年就能出來，不用等到2024。

張錫銘的公開信中，提到第20次申請假釋遭駁回、釋憲聲請也遭駁回，「我尊重法院裁定，會再努力學習、盼大眾看見改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光。」。

張錫銘也提到第4次爭取權益訴訟準備中，他表示，堅信台灣是文明、法治進步國家，法治好運總發生在權貴身上終有落日，所以他要大聲說出「我是驕傲、堅韌有勇氣的台灣人」，也要呼籲執政當局「2024我要行使公民權義務、投票」。

張錫銘今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」。圖／讀者提供
張錫銘今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」。圖／讀者提供

張錫銘

延伸閱讀

要把陳水扁抓回去關嗎？法務部長最新回應了

北監收容人藏手機有內情？阻斷器太老舊防不住5G訊號

台灣黑政治圖鑑／職棒假球案幕後黑手，獄中專人送早餐的前台南議長吳健保

惡男「扮女」5年騙400女拍猥褻片 驚傳大年初二死在台南監所

相關新聞

羅志明、夏復翔拉退將赴陸「被統戰」總統府官員也淪陷

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔被控替大陸發展統戰組織，招攬48名三軍退役將領赴大陸接受落地招待，接受陸方思想「引導...

第20次假釋申請再被駁 「惡龍」張錫銘大聲說：2024想投票

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，上月第20次申請假釋再次遭駁回，今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改...

雲林議長交保變收押禁見 家屬黯然離去將提抗告

雲林議長沈宗隆涉向能源公司收賄2600萬元，原被以兩百萬元交保才五天，法院重新裁定羈押禁見，沈議長經過長達9個多小時馬拉...

桃園龜山工地旁遭亂丟垃圾 市府架攝影機2天內抓到4人

桃園機場捷運A7體育大學站附近建案工地周邊，2月底、3月初陸續發現有人亂丟廢棄物，桃園市環保局近期增設4組縮時攝影機，短...

桃園妙齡女搬家躲債獨留愛犬守空屋 房東開門驚見白骨

桃園一名王姓女子前年11月為了躲債，拋下飼養多年的小狗連夜逃離租屋處，導致小狗因無足夠飲水及飼料，活活餓死。桃園地院審理...

首例！肌萎症的她爭取增加個人助理服務時數 法院判新北社會局敗訴

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」生活需專人協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦