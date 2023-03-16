第20次假釋申請再被駁 「惡龍」張錫銘大聲說：2024想投票

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，上月第20次申請假釋再次遭駁回，今天透過友人在網路公開信件，「盼大眾看見我改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光」，更呼籲執政當局「2024我要行使公民權義務、投票」。

長期關注張錫銘的監所關注小組理事長陳惠敏說，張第20次申請假釋案再次遭駁回，已向法務部提複審。她表示，有關張的犯行情節、再犯可能性等評估標準，以及如何評估？能夠更加明確，以便有所依循。

她提到矯正署本月起有監所將試用新的假釋格式，同學仍不太瞭解，期能公開釐清外，雖有表格，難免有所心證存在，最後僅給「通過」、「不通過」的答案，即便委員名單不公開，對投反對票的委員的意見為何？至少給予爭取假釋同學清楚知道，也有努力的目標。

面對張錫銘呼籲「2024我要行使公民權義務、投票」，陳惠敏表示，這也是呼應在監所受刑人也想投票的議題，受刑人也希望享有公民權，對這社會有所貢獻及參與，他們的聲音、意見也希望被聽到。她說，希望張錫銘今年就能出來，不用等到2024。

張錫銘的公開信中，提到第20次申請假釋遭駁回、釋憲聲請也遭駁回，「我尊重法院裁定，會再努力學習、盼大眾看見改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光。」。