聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園妙齡女搬家躲債獨留愛犬守空屋 房東開門驚見白骨
桃園一名王姓女子前年11月為了躲債，拋下飼養多年的小狗連夜逃離租屋處，導致小狗因無足夠飲水及飼料，活活餓死。桃園地院審理此案，今依違反動物保護法判王女拘役40日，併科罰金20萬元，如易科罰金或易服勞役，均已1千元折算1日。可上訴。
判決指出，王女（25歲）2018年9月向房東簽訂契約後，便在房間內飼養小狗，但2021年11月為了躲債，棄小狗於房間陽台的狗籠不顧，從此之後也沒再回來，導致小狗沒有足夠的糧食和飲水，終因嚴重缺水、營養不良導致器官衰竭死亡。全案直至房東12月上門收租見到小狗屍骨才曝光。
案發後，王女坦承棄小狗於不顧。檢察官認為她明知將小狗關在籠內棄之不顧可能導致死亡結果仍執意為之，行為涉犯宰殺動物罪，但法官認為全案無積極證據證明她有宰殺行為，改以使動物遭受傷害致重要器官功能喪失論罪。
法院認為，王女身為飼主，既然知道離開租屋處就不會回來，理應將小狗一起帶走，或委由親友照料，甚至可以尋求動保團體機構協助，結果卻未尊重愛護生命，導致小狗死亡，行為應予非難，因此審酌犯罪情節和犯後態度量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言