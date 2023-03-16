首例！肌萎症的她爭取增加個人助理服務時數 法院判新北社會局敗訴

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」生活需專人協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局依法核定每月60小時，不足支應她的生活，玉姐提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求補足每月684小時差額，台北高等行政法院今撤銷原處分，認為社會局應依判決見解核定玉姐個人助理的時數，可上訴。

玉姐得知判決結果，以錄音方式發表感想，表示感謝法官、律師團、相關團體及個人的參與支持，這一路走來不容易，結果雖然不盡理想，仍讓她感到很欣慰，因為自己生活的辛苦有被看到及重視；現在，終於完成這樣階段性的使命，這不只是她自己的福祉，還有許多有類似處境的重度障礙者也可以被關注。

玉姐2020年6月15日向新北市政府社會局申請身心障礙者自立生活支持服務，經評估後核定全額補助個人助理每月時數60小時、同儕支持服務等；玉姐不服提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求撤銷訴願、處分否准逾60小時部分，並要求再核予每月684小時個人助理時數。

北高行指出，依憲法增修條文、身心障礙者權益保障法、聯合國身心障礙者權利公約等規定意旨，身心障礙者個人照顧服務辦法中「依其需求提供24小時服務」，應以身心障礙者的具體需要為依據，而非規定以每月提供若干小時服務為上限。

北高行認為，新北市社會局訂定的「補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」，逕自規定個人助理服務時數的上限，而非依身心障礙者的具體需求評估結果，牴觸母法規定。

判決指出，新北市社會局沒有依身心障礙者福利與服務需求評估、證明核發辦法、服務辦法的規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果、以書面通知玉姐，並依需求評估結果，經玉姐及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，已違反法定正當程序。

北高行認為，新北市社會局只以2020年補助計畫的預算規模，核定玉姐個人助理服務每月60小時，顯然沒有以玉姐為主體及決策中心，尊重玉姐本身意願與偏好，盤整、協調各機關的福利服務資源，評估擴大提供個人助理的可行性。

法院指出，除非造成過度負擔，否則個人助理必須依玉姐的個別化標準，但新北市社會局沒有衡酌玉姐自立生活需求，也沒有與玉姐對話、協商調整可能性，顯然有裁量怠惰的違法之處。