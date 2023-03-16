買畫買到聯合國制裁北韓對象 生技老董險觸資恐防制法

一名趙姓生物科技公司董事長於2017至2019年間，透過仲介商花費近萬美元，購買16張油畫，事後竟被發現畫作出自北韓遭聯合國制裁的「萬壽臺創作社」。調查局懷疑趙男藉由買畫，提供資金給北韓被制裁對象，依涉犯資恐防制法將他送辦，但台北地檢署查出趙男並不知情將他不起訴。

北韓「萬壽臺創作社」成立於1958年11月17日，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓規模最大、美術創作水準最高的繪畫出品機構，因此成為聯合國安理會針對北韓發展核武決議的制裁對象，法務部2017年也隨之公布該社為制裁對象，國人不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

檢方調查，趙男於2017年10月13日至2018年6月8日間，以電子郵件與李姓仲介商聯繫，以7700美元代為購買萬壽臺創作社畫家金權日12幅油畫作品，並於2018年5月25日自大陸寄送來台。2019年7月16日至10月12日間，趙男又透過另名仲介，以人民幣2、3000元不等，買入4幅萬壽台創作社名為「韓式傳統宅」、「船動鼓聲」、「春天的河岸」、「王者的溫柔」的油畫。

調查局獲悉趙男向北韓制裁對象買畫，涉嫌資助恐怖活動、組織、分子，將他依違反資恐防制法送辦。但他供稱，自己的確透過仲介向大陸賣家買北韓油畫，但不是直接向萬壽臺創作社購買，買畫時也不知畫作係萬壽臺創作社出品。