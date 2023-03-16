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買畫買到聯合國制裁北韓對象 生技老董險觸資恐防制法

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名趙姓生物科技公司董事長於2017至2019年間，透過仲介商花費近萬美元，購買16張油畫，事後竟被發現畫作出自北韓遭聯合國制裁的「萬壽臺創作社」。調查局懷疑趙男藉由買畫，提供資金給北韓被制裁對象，依涉犯資恐防制法將他送辦，但台北地檢署查出趙男並不知情將他不起訴。

北韓「萬壽臺創作社」成立於1958年11月17日，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓規模最大、美術創作水準最高的繪畫出品機構，因此成為聯合國安理會針對北韓發展核武決議的制裁對象，法務部2017年也隨之公布該社為制裁對象，國人不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

檢方調查，趙男於2017年10月13日至2018年6月8日間，以電子郵件與李姓仲介商聯繫，以7700美元代為購買萬壽臺創作社畫家金權日12幅油畫作品，並於2018年5月25日自大陸寄送來台。2019年7月16日至10月12日間，趙男又透過另名仲介，以人民幣2、3000元不等，買入4幅萬壽台創作社名為「韓式傳統宅」、「船動鼓聲」、「春天的河岸」、「王者的溫柔」的油畫。

調查局獲悉趙男向北韓制裁對象買畫，涉嫌資助恐怖活動、組織、分子，將他依違反資恐防制法送辦。但他供稱，自己的確透過仲介向大陸賣家買北韓油畫，但不是直接向萬壽臺創作社購買，買畫時也不知畫作係萬壽臺創作社出品。

檢方查出，趙男透過李姓、金姓仲介商買畫，但2人均不在資恐制裁名單中，經檢視雙方往來電子郵件，寄件地為大陸遼寧省丹東，趙男也查無與萬壽臺創作社間的匯款紀錄，難認其有資助北韓犯行而不起訴。

一名生物科技公司董事長在不知情下買入北韓遭聯合國制裁的萬壽臺創作社畫作，遭調查局依涉犯資恐防制法送辦獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
一名生物科技公司董事長在不知情下買入北韓遭聯合國制裁的萬壽臺創作社畫作，遭調查局依涉犯資恐防制法送辦獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

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