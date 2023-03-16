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護膚完上體育課致曬傷 美髮班學生告老師 檢不起訴
宜蘭某高商10名學生前年5月間，實務課堂中在手背上擦拭保養品，緊接著體育課打球曬太陽，手背塗抹處紅腫、發癢，導致日光性皮膚炎、發黑等症狀，6名學生認為是實務老師推薦使用保養品造成，提告過失傷害。檢方日前偵結，處分不起訴。
該高商美髮班三年級6位學生告訴稱，實務老師明知道保養品中含「白芷」成分容易造成接觸性皮膚炎和日照性皮膚炎，相關論文與報導也不建議使用，還是在課堂上宣稱具有美白功效，讓同學塗在手背上，10分鐘後沖洗，導致班上10名同學晚間手背出現曬傷等狀況，涉嫌過失傷害罪。
實務老師喊冤，已教授這堂課29年，該堂課是「白芷+蛋白」護膚體驗課程，白芷調劑能夠護膚，但有感光性，塗抹後不可曬太陽，她不知道學生下一節是體育課，且學生一、二年級都學過塗完保養品不能曬太陽，所以沒有特意提醒。
體育老師表示在該校任教10年，學校會提供科任老師授課表，不會提供各班課表，雖然可以上網查詢，但他自己不會特別去查，不知道該班前一堂是實務課程，也沒印象學生有反映。
檢方參考古代醫書「神農本草經」等記載，實務老師所說「白芷能護膚，但感光性強」等語屬實，診斷書等表明學生傷勢應為護膚後曬太陽導致，學校課程也有教授應避免此狀況，再佐以體育老師的證詞，認為實務老師供述可信，2月底偵結，不起訴處分。
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