快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護膚完上體育課致曬傷 美髮班學生告老師 檢不起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭某高商10名學生前年5月間，實務課堂中在手背上擦拭保養品，緊接著體育課打球曬太陽，手背塗抹處紅腫、發癢，導致日光性皮膚炎、發黑等症狀，6名學生認為是實務老師推薦使用保養品造成，提告過失傷害。檢方日前偵結，處分不起訴。

該高商美髮班三年級6位學生告訴稱，實務老師明知道保養品中含「白芷」成分容易造成接觸性皮膚炎和日照性皮膚炎，相關論文與報導也不建議使用，還是在課堂上宣稱具有美白功效，讓同學塗在手背上，10分鐘後沖洗，導致班上10名同學晚間手背出現曬傷等狀況，涉嫌過失傷害罪。

實務老師喊冤，已教授這堂課29年，該堂課是「白芷+蛋白」護膚體驗課程，白芷調劑能夠護膚，但有感光性，塗抹後不可曬太陽，她不知道學生下一節是體育課，且學生一、二年級都學過塗完保養品不能曬太陽，所以沒有特意提醒。

體育老師表示在該校任教10年，學校會提供科任老師授課表，不會提供各班課表，雖然可以上網查詢，但他自己不會特別去查，不知道該班前一堂是實務課程，也沒印象學生有反映。

檢方參考古代醫書「神農本草經」等記載，實務老師所說「白芷能護膚，但感光性強」等語屬實，診斷書等表明學生傷勢應為護膚後曬太陽導致，學校課程也有教授應避免此狀況，再佐以體育老師的證詞，認為實務老師供述可信，2月底偵結，不起訴處分。

宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

延伸閱讀

星野OMO5京都祇園飯店 x 美妝品牌YOJIYA，期間限定「YOJIYA客房」登場

不只繡球花漾香氛！佐登妮絲抗老成分獲日內瓦發明獎

Lisa親授化妝技巧！5步驟完成「素顏妝」 還透露近期最愛的彩妝重點是「這個」

桃園／親子遊好去處 中庄調整池景觀土丘曬太陽放風箏

相關新聞

桃園妙齡女搬家躲債獨留愛犬守空屋 房東開門驚見白骨

桃園一名王姓女子前年11月為了躲債，拋下飼養多年的小狗連夜逃離租屋處，導致小狗因無足夠飲水及飼料，活活餓死。桃園地院審理...

首例！肌萎症的她爭取增加個人助理服務時數 法院判新北社會局敗訴

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」生活需專人協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日2...

買畫買到聯合國制裁北韓對象 生技老董險觸資恐防制法

一名趙姓生物科技公司董事長於2017至2019年間，透過仲介商花費近萬美元，購買16張油畫，事後竟被發現畫作出自北韓遭聯...

護膚完上體育課致曬傷 美髮班學生告老師 檢不起訴

宜蘭某高商10名學生前年5月間，實務課堂中在手背上擦拭保養品，緊接著體育課打球曬太陽，手背塗抹處紅腫、發癢，導致日光性皮...

台中男飆40公里連闖紅燈、撞噴保險桿 警開7單再送他進地檢署

台中林姓男子今凌晨要和朋友去唱歌，遇到巡邏員警竟心虛倒車一路狂飆，從西屯區巷弄沿途闖紅燈、逆向，還開上國道1號狂飆至苗栗...

批評時政遭提報流氓 法務部滌除前北市議員林水泉污名

法務部自去年促轉條例修正後，承接威權時期司法及行政不法平復案件，今在第4次審查會議中，通過前台北市議員林水泉申請平復受過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦