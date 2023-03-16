台中男飆40公里連闖紅燈、撞噴保險桿 警開7單再送他進地檢署

台中林姓男子今凌晨要和朋友去唱歌，遇到巡邏員警竟心虛倒車一路狂飆，從西屯區巷弄沿途闖紅燈、逆向，還開上國道1號狂飆至苗栗銅鑼，途中撞噴保險桿也不停車，警方追了40公里他才停下，林大喊「我沒駕照我會怕啦」，警方除一連開他7項違規，再依刑法公共危險罪嫌送辦。

台中第6分局指出，西屯所警員今凌晨在列美街巡邏，發現林男（44歲）和2名友人突然跳上1輛白色休旅車並猛然倒車迴轉，經鳴笛示意都拒絕停下盤查，從西屯區巷弄間闖紅燈、逆向，並從台中交流道開上國道1號，沿途一路往北狂奔。

由於林男行徑太過可疑，警方懷疑車上可能有違禁物，沿途也緊跟開上國道，但林堅決不停車，在國道行進間變換交流道時，又因轉彎車速過快撞上水泥分隔島，車前保險桿瞬間噴飛。

但林仍堅持踩油門繼續逃，後來下交流道於苗栗銅鑼路段因闖進狹窄道路，最終不得不停車，警方不敢大意隨即持槍喝令通通趴下，林和朋友一身狼狽爬出車門，並說「我沒駕照我會怕啊」員警則嘶吼質問他「你不會停嗎！」「怕什麼！」

警方經確認林男車上並無其他違禁物，且僅有他無照駕駛1項違規，原本罰單處1萬2000元以下罰鍰，但經蒐證發現他沿途闖紅燈3次、逆向2次，連同危險駕駛、無照駕駛，一共依道路交通管理處罰條例對他開出7張單，罰鍰累計5萬8000元。