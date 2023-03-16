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南投色叔叔襲胸7歲女童挨告 一查竟是累犯判刑5月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名陳姓男子前年至某親友家聚會飲酒，酒後起色心，對該親友家中7歲女童襲胸挨告，檢警一查，陳男曾強捏13歲少年生殖器遭判刑，卻死性不改。南投地院認為，他仍不知尊重他人身體自主權，近日依性騷擾罪名判5個月徒刑。

判決書指出，陳男在2021年7月拜訪某親友，並在親友家門前聚會飲酒，酒過三巡，看到7歲女童在旁玩耍，見她年幼竟起色心，趁她不及抗拒之際，徒手碰觸她的胸部得逞，女童受驚嚇，跑回到屋內向母親告狀，女童母親氣得報警提告。

檢警調查，陳男2019年9月在南投市某游泳池游泳時，與1名13歲少年在水中嬉鬧，當時就趁少年不注意，快速且反覆的強捏少年生殖器達4次，還詢問少年「有沒有高潮？」遭少年父親提告，最後依強制猥褻罪名判處1年7個月徒刑。

南投地院法官認為，陳男犯後雖對犯行坦承不諱，但他先前就因強制猥褻案件經判處有罪確定，仍不知尊重他人身體自主權，明知女童當時未滿12歲，處於身心成長階段，出手觸摸其胸部，造成女童心理上之恐懼、厭惡。

經考量陳男雖僅國中畢業、從事水泥工、家庭經濟欠佳，其犯罪目的、動機、手段及犯後態度，且至今未能與被害人和解，南投地方法院依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法之性騷擾罪名，處有期徒刑5月，若易科罰金以每日1000元折算。

南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

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