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批評時政遭提報流氓 法務部滌除前北市議員林水泉污名

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部自去年促轉條例修正後，承接威權時期司法及行政不法平復案件，今在第4次審查會議中，通過前台北市議員林水泉申請平復受過去台灣警備總司令部，將他提報流氓管訓的行政不法矯正處分案件，這也是法務部依促轉條例平復行政不法的首例。未來將由法務部公告並刊登行政院公報，再移請權責機關塗銷林水泉前科紀錄，滌除其60餘年的不實污名。

法務部指出，林水泉於1961年間，在選舉期間公開批評時政政，遭警總提報為流氓送往小琉球管訓1年8個月，結束管訓後於1964年當選台北市議員，但任期尚未屆滿又以「陰謀顚覆政府」罪名入獄10年。

林水泉入獄這10年，已由戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會平反及補償，但先前遭提報流氓管訓期間，則因屬行政處分無法獲得平反。直到監察院國家人權委員會2021年7月公布調查報告，指出行政不法依現有法制未得平反，應儘速修法補漏，促轉條例於是在去年5月27日修正通過，增定行政不法也可，依法申請調查確認且平復。

法務部法制司經向監察院、國家檔案管理局、警政署等機關調閱當年資料，審查會最後認定林水泉當時因批評時政，遭警察官署以流氓名義送往小琉球接受矯正處分，但他當時有正當職業，不符流氓的要件，也查無當時將其造冊列管為流氓的資料，與當時的台灣省戒嚴時期取締流氓辦法不符，顯為政府規避正當法律程序，以行政手段壓制異見，迫使人民絕對服從的統治手段。

法務部威權時期司法及行政不法平復案件審查會，今通過滌除前北市議員林水泉當年遭警總提報流氓管訓的污名。圖／聯合報系資料照片
法務部威權時期司法及行政不法平復案件審查會，今通過滌除前北市議員林水泉當年遭警總提報流氓管訓的污名。圖／聯合報系資料照片

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