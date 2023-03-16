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嘉義傳出母犬浪浪慘遭山豬吊夾斷腿 骨頭外露傷勢重

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣梅山鄉瑞峰村本月10日一隻母犬腳遭山豬吊夾斷，縣動物緊急救援專線接獲通報，經緊急處置及公開認養，昨天愛心認養人已帶該犬返家照顧；家畜所長林珮如表示，使用捕獸鋏與山豬吊最重可處2年有期徒刑，併科200萬元罰金，所將持續追查並依法嚴懲。

遭山豬吊夾斷腿嚴重受傷的瘦弱母犬，僅剩左後肢完整，右前肢僅剩骨頭，其餘肢體皆遭夾斷，該犬隻經救援檢查，發現僅能靠右前肢的殘餘斷骨勉強支撐身體，如架拐杖方式，輔以嘴巴匍匍爬行。

經獸醫師診斷指出，該犬若貿然截肢反而無法行走，但若未截肢該犬隻亦仍行動不便與容易產生褥瘡，狀況需專人長期照顧，以現有人力資源無法支援。

林珮如表示，受傷母犬見人就會害怕躲藏，脾氣凶，應在外受到很大的委屈，其實經評估是可安樂死，但團隊還是想再給母犬一次機會，訊息公開後，已找到愛心認養人，讓可憐浪犬有一個溫暖的家。

嘉縣長翁章梁表示，為避免動物受害，縣府2年前首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至目前共查獲捕獸鋏與山豬吊達400具，拯救許多動物免遭斷掌。

林珮如指出，依動物保護法規定，使用捕獸鋏與山豬吊可開罰1萬5千元至7萬5千元，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；若造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

家畜所指出，農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，但動物受害案件仍層出不窮，呼籲民眾若發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，再撥打救援專線0932-525-995或1959，將立即派員處置，如主動繳交捕獸鋏或山豬吊者，則可兌換宣導品。

嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉瑞峰村一隻母犬浪浪，10日慘遭山豬吊夾斷腿傷勢嚴重，所幸昨日已有愛心人士前往認養照顧。圖／嘉義縣政府提供

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