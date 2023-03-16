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影／尋求最適任人選 民團宣布重啟監督大法官人選聯盟

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

包括人權公約施行監督聯盟等16個團體，上午在立法院舉行記者會，宣布重啟「民間監督司法院大法官人選聯盟」，除將嚴格審視本次總統提名權與立法院同意權的行使，也將於總統公布大法官被提名人後，組成公正、專業的「大法官被提名人評鑑委員會」予以評鑑，公布評鑑報告內容。

聯盟召集人孫友聯表示，司法院大法官是歷來對憲法及法律的解釋，引領台灣憲政發展，並於諸多爭議社會議題的裁決時屢屢扮演要角。大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益等四人的任期，將於今年9月底屆滿，總統府已經啟動提名作業。作為憲法的守護者，大法官的人選不可不慎。

為使總統行使大法官提名權的程序更為完備，並與公民社會有充分的溝通，該聯盟也對總統提出以下五大呼籲：

一、正式提名前，總統宜先公布被提名人人選及理由，向公眾徵詢意見

二、大法官人選應有良好操守、專業學識及進步之人權憲政理念

三、大法官的組成，應重視其多元性與性別比例

四、提名時，應審酌被提名人接受公眾監督之意願

五、應保留立法院充裕之審議期間，以完善同意權之行使

聯盟期待總統能參採這五大建議，透過與社會大眾間的良性溝通，審慎提名具有符合司法院大法官之品德操守、憲政人權理念及學識與專業之適任的人選。

包括人權公約施行監督聯盟等16個團體，上午在立法院舉行記者會，宣布重啟「民間監督司法院大法官人選聯盟」，組成公正、專業的「大法官被提名人評鑑委員會」予以評鑑。記者杜建重／攝影
包括人權公約施行監督聯盟等16個團體，上午在立法院舉行記者會，宣布重啟「民間監督司法院大法官人選聯盟」，組成公正、專業的「大法官被提名人評鑑委員會」予以評鑑。記者杜建重／攝影

大法官

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