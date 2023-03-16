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他拿刀刺前女友脖子「要死一起死」 幼女驚醒目睹大聲呼救
黃姓男子不滿前女友不願意復合，去年凌晨闖入住宅拿尖刀刺入前女友頸部，瞬間鮮血直流，睡在一旁的幼女驚醒目睹後大聲呼救，前女友送醫撿回一命。最高法院依殺人未遂罪判黃6年8月徒刑定讞。
黃因要求和前女友復合未果而心生不滿，2022年2月28日凌晨2時許，攜帶尖刀到前女友住處，翻牆進入後院，再拿刀鋸斷紗門闖入屋內，走進前女友和女兒同寢的房間，拿刀架住對方稱「不要動」、「要死一起死」。
黃隨即持刀刺進前女友頸部，傷口距離氣管僅0.1公分、頸動脈0.3公分，前女友當場鮮血直流，趕緊向母親求救，一旁女兒驚醒目睹驚悚場面，也大聲呼喊，黃趁機逃離現場；前女友送醫急救，一度被開病危通知單，所幸最終撿回一命。
黃起初否認犯行，直到二審審理時才坦承犯行，並再次請求調解，但最終因賠償金額落差過大而未能成立調解。
二審認為，黃造成前女友身心嚴重受創、恐懼不安，至今難以入眠及上班，開庭時也忍不住哭泣，且幼女也目睹母親傷口血流不止、經歷母親一度病危的煎熬，審酌後依殺人未遂罪判刑6年8月；最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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