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「想保護母親」 他殺死84歲老爸分屍丟排水溝 判關19年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子符冠羣不滿84歲父親多次騷擾母親，前年以枕頭悶死父親後，肢解分屍棄置新北市永和區瓦磘溝，一、二審依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪判刑19年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

符（55歲）的父母已離婚30年，他負責照顧母親，父親則住在療養院，符照護母親無微不至，且即使父親與家庭感情生疏，他仍常去療養院探望父親；符2021年11月接父親回家同住，但認為父親「照顧需求過高」，且懷疑父親多次騷擾、指使母親做事，同年月28日拿枕頭悶死父親，再藏屍於住家頂樓加蓋。

符犯後擔心入獄無人照顧母親，決定毀屍滅跡，同年12月6日肢解父親屍體後放入行李箱，隔天凌晨2、3時，他拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦磘溝內。附近居民發現溝內有異物，經區公所指示廠商勘查發現符父的軀幹，報警處理。

新北地方法院一審依殺害直系血親尊親屬罪判符16年徒刑、毀損遺棄屍體判刑3年6月，應執行19年徒刑。案件上訴，二審開庭時，符表示「只是想保護母親」才會犯案，並澄清不是預謀，並希望法院輕判，讓他能照顧母親。

符的律師也指出，符父離婚前後皆有家暴、騷擾妻子，符很孝順，接父親回家同住時，還帶父親去做牙齒、買床等，符長期照顧有精神疾病的母親已不容易，而符父也非容易照顧之人，長照機構才會不斷要求符將老父帶走。

二審認為，符雖接回老父回家同住，但不出數日就趁父親午睡之際，拿枕頭悶死對方，犯罪情節嚴重，且之後肢解父親屍體並棄置瓦窯溝內，至今仍未能尋獲完整的遺體，行為駭人聽聞，對於社會倫常及善良風俗危害甚鉅。

二審指出，符和父親並非長期共同生活而不堪負荷，符卻採取殺人的極端手段處理家人間的摩擦，並不符合情可憫恕減刑事由，認為一審判決、量刑均無違誤，符和檢方上訴均無理由，維持判符19年徒刑；最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

符冠羣弒父分屍棄置瓦磘溝。圖／聯合報系資料照片
符冠羣弒父分屍棄置瓦磘溝。圖／聯合報系資料照片
符冠羣（中）。圖／聯合報系資料照片
符冠羣（中）。圖／聯合報系資料照片

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