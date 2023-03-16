「黃埔同學會」真統戰！ 檢調辦共諜揪出退將赴陸挺統一

高雄檢調今年偵辦前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔違反國安法案件，查出陸方以「黃埔軍校同學會」名義邀請退將赴陸，陸方甚至準備「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條，讓退將在上簽字，形同接受大陸統戰，檢方偵結，今依國安法起訴羅志明、夏復翔。

台灣多個退伍軍人團體號召黃埔校友赴大陸參加建校99周年活動，因有被陸「統戰」疑慮引發爭議。

雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒表示，雄檢對於危害國安案件採取強力偵辦作為，羅志明、夏復翔兩人明知台灣、中國處於敵對狀態，仍引介退將至對岸接受落地招待，進而發展組織，檢方經長期布線、縝密蒐整，妥善運用強制處分權，遏阻境外敵對勢力猖獗。

羅志明曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，因長年在大陸經商，陸方的「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰便藉機與羅志明攀上線，郝再牽線具解放軍背景的統戰人員與羅接觸。

羅後來找上夏復翔，藉由邀請大陸人士來台交流高爾夫球機會，牽線陸方與夏復翔接觸，陸方並以邀請夏復翔赴陸打球等理由，請夏邀請台灣陸、海、空軍等退役將領赴陸，接受對方落地招待。

檢調查出，每次退役將領赴陸前，羅志明、夏復翔等人都會先提供軍種、階級等背景資料，雖是藉由「黃埔軍校同學會」名義赴陸，但大陸出席官員都具大陸統戰部或解放軍背景，藉餐敘、球會等場合，宣揚「和平統一」、「一國兩制」、「武統台灣」等思想。

陸方甚至還會試探詢問退役將領，是否願意將祖籍遷回大陸，藉此引導退役將領思想，活動結束後，對岸甚至會拿出「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條，台灣退將見布條，不少人還在上面「簽名」，形同接受大陸統戰。

檢調從2013年起就掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收、在台發展組織，布線多年後，今年1月5日由主任檢察官宋文宏指揮高雄市調處，兵分多路至羅志明等人在台北、台中、高雄住處、公司搜索，帶回羅志明、夏復翔、受招待赴陸的親友則以證人身分傳訊，合計21人接受約詢。

檢方復訊後，認羅志明、夏復翔兩人有串共、滅證之虞聲押，被法院以20萬元交保、夏復翔15萬元交保，檢方不服抗告，經高雄高分院撤銷發回雄院重裁，過年前兩人裁定羈押獲准。

檢調清查，截至兩人落網為止，共引介退役將領赴陸13次，有48名陸、海、空軍等退將接受招待，出團總人次共194人次。羅志明、夏復翔坦承有邀請退將赴陸，否認為大陸宣傳統一思想。