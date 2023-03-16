網拍無照肥料挨罰5萬元 屏東執行分署扣薪扣存後繳清

屏東市有民眾網路平台販售肥料，但其商品並未取得肥料登記證，經主管機關訪談後，賣家坦承違規事實，屏東縣政府農業處遂依據肥料管理法對他開罰5萬元，老闆遲未繳納罰款，去年初移送行政執行署屏東分署執行，分署曾核發扣押存款、薪水，僅執行數千元，上月扣押7間銀行存款，才買郵政匯票繳清罰單，分署也通知銀行解除扣押。

屏東分署指出，肥料需事先申請並領得肥料登記證後始得對外販賣，出售無照肥料最高會被裁罰25萬元。分署目前所受理肥料管理法案件，違規態樣繁多，有義務人是所販售產品的肥料登記證已逾期失效，還有義務人是肥料外包裝未登載製造業者電話，以致與肥料登記證標示樣張不符，或者販售的肥料經抽查後成分不足，品質不符規定。