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街頭見母子舉雙手罰跪 北市：小孩爸消極不配合 今為母子聲請保護令

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導

臉書粉專「汽車專家林大維」日前貼出一張一對母子「跪在大街上高舉雙手」的照片，引起網友熱議，有女網友稱是該母子是被「爸爸逼著罰跪」。北市社會局表示，今年1月即有通報家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工已要介入要協助輔導家長，但家長拒絕配合，今天會立即為母子聲請保護令。

有自稱是住附近的網友留言寫道，這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩這般罰跪，已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了，但是情況依舊沒有好轉，「不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們」。

家防中心發言人王儀玲表示，社會局已於3月15日晚上接獲通報，案家於今年1月即有通報家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工本已介入要協助輔導家長親職教育及戒酒，但家長有消極拒絕配合情形，現又發生罰跪在路上的狀況，案父已經有反覆對母子有不正當的對待，故社會局今天會立即為母子聲請保護令，禁止再對母子有不法之侵害，及建議法院命案父接受戒酒治療及親職教育輔導，以增強公權力介入。

王儀玲表示依家庭暴力防治法第61條規定，違反保護令，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣十萬元以下罰金。更呼籲，「家暴零容忍，需要大家一起幫忙」，如有發現遭受家暴情形，請民眾幫忙撥打全國保護專線113或已知是台北市案件，可直接撥打台北市24小時受理專線：02－23615295，分機226、227。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

北市街頭驚見「母子舉雙手罰跪」。圖 / 翻攝臉書
北市街頭驚見「母子舉雙手罰跪」。圖 / 翻攝臉書

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