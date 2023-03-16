進北檢頂樓掛民進黨旗 田山盛國「侵入住宅罪」起訴

台北地檢署去年12月16日偵辦民眾黨新竹市長、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，男子田山盛國竟在隔天高虹安交保後，於下午擅闖北檢頂樓，在國旗上方懸掛一面民進黨旗，事後再主動向警方投案，北檢今依侵入住宅罪將他起訴。

現年42歲的田男，因經常參與抗議民進黨政府的活動，政治立場鮮明，是警方陳抗常客，他擅闖北檢懸掛民進黨旗被捕後，也發出聲明指稱高案是府院黨干涉檢察官獨立辦案。

檢方調查，去年12月16日下午3時20分，田男先搭乘北檢電梯到6樓的管制門前，觀察駐足了近半分鐘，此時恰巧有北檢員工自管制門內走出，田男於是於利用自動門還沒關上之際，閃身侵入6樓屬管制區域的辦公室，由於之後通往屋外露天平台的路徑再無管制，田男於是將隨身攜帶的民進黨旗取出，並懸掛至旗桿上。

檢方查出，當天田男先搭電梯上6樓，並觀察到北檢同仁持管制卡方能進入管制辦公區域，於是先行離開，過了12分鐘後再重回6樓現場，利用北檢員工自管制區內走出下樓後時，趁自動門尚未完全關上侵入管制區。