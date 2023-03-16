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影／毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 主嫌落網羈押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市黃姓男子買毒品缺錢，1月至今在北門、佳里等地夥同「毒友」多次竊取光電廠電纜線、以萬能鑰匙偷竊娃娃機內財物，在電子遊戲場內趁店員分心偷取財物。將黃嫌查緝到案，並查獲持有二級毒品安非他命。警方追查多日，學甲分局昨天終於查獲黃嫌送辦，因還有多名共犯下落不明，檢察官聲請法院羈押獲准。

台南市有多處光電場，因電纜線變賣價格較高，黃嫌今年1月19日與多名共犯行竊北門區、佳里區等地光電場，保全發現報警。學甲分局偵查隊、北門所查出其中一名共犯涉及佳里光電場電纜線竊盜案，2月16日由學甲、佳里分局查緝到案並裁定收押，繼續追查主嫌。

警方調查，黃嫌組成竊盜集團除涉及光電場竊盜，2月18日另以萬能鑰匙控制娃娃機機台，竊取藍芽音響2台；並於2月26日趁電子遊戲場店員未注意時，竊取櫃台內財物。

學甲分局表示，近期發生多起光電場電纜線及娃娃機店財物遭竊案，正持續擴大追緝共犯中。呼籲民眾切勿以身試法，資源回收業者也不要回收來路不明的物品，以免觸法。

毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝
毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝
毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝
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毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝
毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝
毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 ，主嫌落網羈押。記者周宗禎／翻攝

北門 竊盜 娃娃機

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