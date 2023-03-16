影／毒蟲竊盜集團偷台南多處光電場電纜 主嫌落網羈押
台南市黃姓男子買毒品缺錢，1月至今在北門、佳里等地夥同「毒友」多次竊取光電廠電纜線、以萬能鑰匙偷竊娃娃機內財物，在電子遊戲場內趁店員分心偷取財物。將黃嫌查緝到案，並查獲持有二級毒品安非他命。警方追查多日，學甲分局昨天終於查獲黃嫌送辦，因還有多名共犯下落不明，檢察官聲請法院羈押獲准。
台南市有多處光電場，因電纜線變賣價格較高，黃嫌今年1月19日與多名共犯行竊北門區、佳里區等地光電場，保全發現報警。學甲分局偵查隊、北門所查出其中一名共犯涉及佳里光電場電纜線竊盜案，2月16日由學甲、佳里分局查緝到案並裁定收押，繼續追查主嫌。
警方調查，黃嫌組成竊盜集團除涉及光電場竊盜，2月18日另以萬能鑰匙控制娃娃機機台，竊取藍芽音響2台；並於2月26日趁電子遊戲場店員未注意時，竊取櫃台內財物。
學甲分局表示，近期發生多起光電場電纜線及娃娃機店財物遭竊案，正持續擴大追緝共犯中。呼籲民眾切勿以身試法，資源回收業者也不要回收來路不明的物品，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言