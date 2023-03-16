拿電鍋燙頭髮害她嚴重燙傷禿頭毀容 越籍美髮師判賠26萬

高雄江姓女子前年到越南籍潘姓女子在茄萣區開設的美髮店燙髮，當時潘女搬出電鍋，用獨特的「電鍋燙」來燙髮，過程中因疏忽導致江女嚴重燒燙傷，造成她耳朵缺角、禿頭毀容，至今無法恢復。對此江女提民事求償，法院判潘女應賠26萬0207元。

判決指出，52歲的江女2021年2月2日上午11時許，到44歲潘女在茄萣區開的美髮院燙髮，潘使用電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具來加熱髮捲，未料，電子鍋產生蒸氣經透明塑膠管導熱，加上燙髮過程中透明塑膠管未鎖緊，脫落造成蒸氣散出，造成江燙傷。

因潘女疏忽造成江女左臉、左耳及左側頭皮蒸氣燙傷，還因燙傷造成皮下組織感染，最終造成左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，就算做重建或植髮手術，仍無法恢復。

江女主張，因燙髮造成不可挽回的傷害，請求賠償醫療費、住院期間看護費、精神慰撫金及不能工作損失等，共76萬8657元。

潘女對有收據為證的相關費用並不爭執，坦承此事確實有過失，也深感抱歉；但案發後，江女在網路指摘此事，讓她生意一落千丈，必須另尋他處營業，至今沒穩定收入，強調並非無賠償意願，但非財產損失的情求過高，盼賠償能在合理範圍內給付。

法官斟酌雙方身分、地位、資力、加害程度及經濟能力等各種情況，認為潘女請求的60萬精神撫恤金，以10萬元較適當；綜合相關損失，判潘應賠償林女26萬0207元。